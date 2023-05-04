Bahçeli: Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın’da düzenlenen mitingde önce sağduyu ve demokratik olgunluk çağrısı yaptı. Ardından, “Bunlar yalancıdır, bunlar namerttir, bunlar güvensizdir" ifadeleriyle eleştirdi. Millet İttifakı'na, " Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiş" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 9 yıl aradan sonra geldiği Aydın'da “14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingte yaptığı konuşmada “14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır” diyerek seçimlerin saygı, sağduyu ve demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diledi.

Kuvayı Milliye'nin temelinin Aydın'da atıldığını söyleyen Bahçeli, şunları söyledi:

“Kurtuluş Mücadelemizin kıvılcımı buradan tutuşturulmuştur. Müfteriler, müfsitler, münafıklar ne derse desin, birlikte çok daha güçlüyüz.

Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır.

Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz”

HEDEF YİNE CHP VE İYİ PARTİ OLDU

Bahçeli, sağduyu çağrısı yaptıktan sonra “Bunlar yalancıdır, bunlar namerttir, bunlar güvensizdir. HDP neyse CHP ve İYİ parti odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır” diyerek CHP ve İYİ Parti’ye verilecek her oyun Türkiye'nin önünü keseceğini öne sürdü.

Bahçeli, “Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki, CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK'yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmişlerdir” diye konuştu.

“KÜRESEL EMPERYALİZM ELE GEÇİRMİŞ”

Millet İttifakı'na ‘zillet ittifakı’ diyen MHP lideri şunları söyledi:

“Hiç kuşku yok ki, zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı karede, aynı hizada, aynı gayededir. Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiştir. Yeminli Türkiye düşmanları umudunu zillet ittifakına bağlamıştır.

Aydın, bu yürek yaralayıcı siyaset anlayışına nasıl tahammül edecektir? Aydın, bu tavizkar zillet zihniyetine nasıl sabır gösterecektir? Teröriste acımak milli birlik ve kardeşliğimizi yok saymaktır.

Şerefin tavizi olmaz, namusun tavizi olmaz, bunlarla mündemiç vatanın tavizi olmaz, milletin tavizi olmaz, devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan, üç kuruşa köle, bir dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder.”

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