Bahçeli’den Altılı Masa’ya: Çadır tiyatrosu

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendiren Bahçeli'nin hedefinde Altılı Masa vardı. İsim zikretmeyen Bahçeli, Altılı Masa için "Siyaseti fitne kumpasına, çadır tiyatrosuna, kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların, U dönüşleri ile meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz" dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Siyaseti fitne kumpasına, çadır tiyatrosuna, kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların, U dönüşleri ile meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz. Nahoş tezgahlarına gelmeyeceğiz.

* Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan yolumuzdan sapmadan adanmış yüreğimizle Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları gevezelik yapacak gerzeklikte sınır tanımayacak, biz yüksek bir gayeye ulaşmak için durmadan çalışacağız.

* Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz dağları aşacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

“SİNSİ BİR PROVOKASYON KÖRÜKLENMEKTEDİR”

* Devletimizin egemenlik haklarını milletimizin varlık ve birlik haysiyetini açıktan hedef alan, toplumsal kaosa çanak tutan sinsi bir provokasyon senaryosu devamlı körüklenmektedir. Depremi fırsat bilen ahlaksızlar, seçimleri sabote etmek maksadıyla tedavüldedir.

* Doğal afetlerin teslim alamadığı Türkiye’yi doğal olmayan gerilim atakları ile boyun eğdirmeye çabalayan mihrakların alayını biliyoruz. Altılı masanın iflah olmaz krize yakalandığı bu günlerde sokakları tahrik etmeye, Türk-Kürt karşıtlığını üretmeye çabalayan soysuzların ateşle oynadığı meydandadır.

“TÜRKİYE SOKAKTA BULUNMADI, TRİBÜNDE KURULMADI”

* Tribünlerde seslendirilen ‘hükümet istifa’ sloganları çok tehlikeli sosyal toplumsal hadiselere kapı aralayabilecek. Siyasi muhalefetin kızışan pazarlıklara gömülmesiyle toplumsal muhalefeti kışkırtan, çatışma iklimini yeşertmenin peşinde koşanlar, kendi kazdıkları kuyuya bodoslama düşmekten kurtulamayacak. Türkiye sokakta bulunmadı, tribünlerde kurulmadı. Herkes aklını başına almalıdır.

“BURSASPOR TARAFTARINI TEBRİK EDİYORUM”

* Geçtiğimiz hafta sonu Bursaspor-Diyarbakırspor arasında oynanan maçta sallanan görsellerin sporun ahlak ve doğasına aykırı olduğu herkesin malumudur

* Bizim nezdimizde Amed diye bir yer yoktur, Amed spor diye bir kulüp de yoktur, yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını milli duruşlarından dolayı buradan tebrik ediyorum ancak Bursa’da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların statları tahrik etmesi ve çıkan olayların Kürt kardeşlerimle ilişkilendirmesi cinayettir, rezalettir melanettir.

* Bin yıllık kardeşliğimizin israf edilmesine göz yummamız mümkün değildir. Milli birlikte ve kardeşlik mirasımıza sahip çıkamazsak geleceğimizi bu coğrafyada paylaşma arzusunu diri tutmak imkansız hale gelecektir.

* Süregelen tartışmalar devlet ve millet hayatımızın devamını etkileyecek konulardır. Bu konuda en büyük suçlu, bölücü terör örgütüne sevimli görünen zillet ittifakıdır.

* TFF’nin atıl ve aciz kaldığı hususunda yaygın kanaate kulak verilmelidir. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vadisidir. Futbol sahalarından kaos çıkarmak bu millete yapılacak kötülüktür.

* Bu ülkenin başına ne gelmişse küçük politikalardan ve küçülmüş politikacılardan kaynaklanan bir gerçektir. İlkeli olmak demek insanın kendisine sadakati demektir.

“İLKESİZLİĞİN VE YÜZSÜZLÜĞÜN NUMUNELERİ”

* Bir yıldır cumhurbaşkanı adayı yıpranmasın diye açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkar edenler ilkesizliğin ana damarıdır.

* Bir yıldır oturduğu eğri bacaklı masayı; ‘kumar masası, şahsi hırsların masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masası’ diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir.

* İP Başkanı insanların yüzüne utanmadan sıkılmadan nasıl bakacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte söylemiştim yine söylüyorum, bir kere satan yine satar, yine satacaktır.

BURSA'DA NE OLMUŞTU? TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta maçın Bursaspor'un sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmaya yaşanan olaylar damga vurdu. Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı. Bu arada Bursaspor tribünlerinde açılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve Jitem'in insan kaçırma sembolü olan beyaz toros posterleri açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o pankartlarla ilgili bir açıklama yaptı. Soylu şu ifadeleri kullandı: ”Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.”

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