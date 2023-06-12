İstanbul’da 530 kilo uyuşturucu ele geçirildi… Yakıt tankından metamfetamin çıktı

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 530 kilo uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyada duyurduğu operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucuların 227 kilosunun bir TIR’ın yakıt tankından çıkması dikkat çekti. Uyuşturucu, dedektör köpek sayesinde bulundu.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlar İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 530 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda metamfetamin çoğaltımı yapan 3 şüpheli yakalandı.

İKİ AYLIK ÇALIŞMA

Narkotik polisinin 10-11 Haziran tarihlerinde düzenledikleri baskınların 2 aylık çalışma sonucunda gerçekleştiği öğrenildi. Uyuşturucuların 303 kilosunun bir otomobilde bidonlar içerisinde ele geçirdiği belirtildi.

YAKIT TANKINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucuların 227 kiloluk kısmı ise bir TIR’da bulundu. TIR’ı durduran polisin ön aramasında suç unsuru bulunamadı. Bunun üzerine, dedektör köpekle arama yapıldı.

KEM (Köpek Eğitim Merkezi) ekiplerinin yetiştirdiği, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek, yakıt deposunda tepki verdi. Polis yakıt deposunu açarak içindeki sıvıyı hortumla boşalttı. Yakıt tankındaki sıvının en ölümcül uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin olduğu belirlendi. Uyuşturucularla ilgili yakalan şüpheliler emniyete götürülürken, işlemlerin sürdüğü belirtildi.

GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu bilgileri paylaştı:

*İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada Silivri’de 227 kilogram, Başakşehir’de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum.

İlginizi Çekebilir Drone destekli operasyonda 17,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi