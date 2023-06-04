Birlikte içki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular

Antalya'da arkadaşları E.S ve K.K. ili birlikte alkol alan 28 yaşındaki Vehbi Uçar, uyuduğu koltukta ölü bulundu.

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Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Sevgili olan E.S. ve K.K., akşam saatlerinde evlerinde içki içti. Sonrasında K.K. arkadaşı Vehbi Uçar’ı arayarak, dışarı çıkmayı teklif etti.

Bunun üzerine Uçar’ın minibüsüyle iki arkadaş dışarı çıkıp içki içmeye devam etti. Gece saatlerinde K.K., arkadaşı Uçar’ı evine davet etti. Evde de Uçar ile K.K. ve sevgilisi bir süre daha içti.

KOLTUKTA HAREKETSİZ HALDE BULDULAR

Sabah uyandıklarında arkadaşları Uçar’ı koltukta hareketsiz yatarken bulan K.K. ve E.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uçar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde ve Uçar’ın aracında incelemede bulundu. İncelemenin ardından Uçar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

E.S. ve K.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Uçar’a ait minibüsün önünde ise içki kutularının yer aldığı görüldü. (DHA)