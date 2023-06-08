Bombalı tuzakla beş köylüyü katleden o terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde odun toplamaya giden 5 köylüyü, yola döşedikleri uzaktan kumandalı bomba ile katleden teröristlerden 'Doktor Mahsum' kod adlı Vedat Ayhan, Lice'de iki teröristle birlikte öldürüldü. Terörist Ayhan, 500 bin lira para ödüllü gri listede aranıyordu.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde 8 Nisan 2020 günü odun toplamaya giden Sedat Hazar, Burhan Tanrıkulu, Ahmet Erboğa, Alaattin Yıldız ve Hacı Akdeniz, teröristlerin yola döşediği uzaktan kumandalı el yapımı bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybetti.

Bu köylülerden aynı zamanda emekli güvenlik korucusu olan Hacı Akdeniz bombalı tuzakta öldürülmeden bir ay önce terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'deki saflarında yer alan kızı Fatma Akdeniz'i terör örgütünden kurtarmayı başarmıştı. Baba Akdeniz, irtibat kurup Suriye-Kobani'de olduğunu öğrendiği kızını örgütten kurtarıp, güvenlik güçlerine teslim etmişti.

Kızını kurtardığı için terör örgütünün hedefi olan baba Akdeniz, 4 köylü ile birlikte odun toplamaya giderken hain bir tuzakla katledilmişlerdi. Olay yerinden toplanan deliller ile bomba artıkları üzerinde kriminal inceleme ve teröristlerin telsiz kestirmelerinden, olayın failleri de tespit edilmişti. Köylülere bombalı tuzak hazırlayarak hain saldırının planlamasını yapan teröristin Doktor Mahsum kod adlı Vedat Ayhan olduğu belirlenmişti.

JANDARMA ÜÇ YILDAN BERİ PEŞİNDEYDİ

Diyarbakır'ın Kulp-Lice-Silvan üçgenindeki sözde Amed Eyaleti Kendal alan sorumlusu olan Vedat Ayhan o günden beri jandarmanın peşinde olduğu isimdi. İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 500 bin liralık gri renkli kategorisinde aranan terörist Ayhan hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca da, TCK'nın 302/1 maddesini düzenleyen, ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, silahla yağma, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, patlayıcı madde imal etmek’ suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

LİCEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Terörist Vedat Ayhan'ın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öldürülen üç teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’nca yapılan otopsi ve kimlik tespiti sonucu, öldürülen teröristlerden birinin, köylülerin katili Vedat Ayhan olduğu belirlendi. Lice kırsalında bir grup teröristin kış üslenmesinden çıkarak güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve keşif hazırlığı içinde olduğuna dair alınan istihbari duyumlar üzerine geçen 3 Haziran günü güvenlik güçleri harekete geçti.

Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’ndaki seçkin birlikler ile Lice Komando Alayı’ndaki birliklerin katılımıyla operasyon başlatıldı. Görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle karadaki birliklere havadan Silahlı İnsansız Hava Aracı ve ANKA insansız hava aracı ile Atak taarruz helikopterleri de destek verdi.

‘Eren Huzur İlkbahar Yaz Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu’ adı verilen harekâtta bölgeyi çember altına alan ve teröristlerin olası kaçış güzergâhlarını kapatan Mehmetçik, Gönen Köyü Ahtikan mevkiinde teröristlerle temas sağladı. “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verip bölgeden kaçmaya çalışan 1'i bölge sorumlusu üç terörist, 1 adet ABD menşeli M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ve bol miktarda mühimmatla ölü ele geçirildi. Teröristlerden birinin, sözde bölge sorumlusu Vedat Ayhan olduğu ortaya çıktı.

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