Can Atalay için 700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçudan Yargıtay’a çağrı

Gezi Davası tutuklusu Şerafettin Can Atalay’ın, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmesi, mazbatasını alması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kaydının yapılmasına rağmen halen cezaevinde tutulmasına itiraz eden 700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçu ortak bir açıklama ile Yargıtay’ı Anayasa’ya uymaya çağırdı.

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Geçen 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği genel seçimlerinin ardından TBMM'nin 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul’da yemin ederek görevine başlarken, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

Atalay'ın hukuksuz ve keyfi bir şekilde cezaevinde tutulduğunu belirten 700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçu, ortak bir açıklama yayınladı.

ANAYASANIN 83. MADDESİ HATIRLATILDI

Yapılan açıklamada Hatay halkının siyasi iradesine saygı ve hukukun üstünlüğü gereği Can Atalay'ın bir an önce serbest bırakılması, Hatay'da ve TBMM'deki görevine başlamasının engellenmesine son verilmesi istendi.

Aralarında Zülfü Livaneli, Müjde Ar, Korkut Boratav, Ali Çerkezoğlu, Esin Şenol, Erinç Yeldan, İsmail Beşikçi, Mert Fırat, Elif Çongur, Barış Atay, Hakan Güneş ve Özgür Urfa gibi bilim insanı, hukukçu ve sanatçıların olduğu imzacılar Anayasal kurumları, Anayasa'nın 83. maddesinin gereğini yerine getirmeye çağırdı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.” (T.C. Anayasası 83. Madde)

Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan avukat Can Atalay, 14 Mayıs Milletvekilli Seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını alan, TBMM'de milletvekili olarak kaydı yapılan Atalay'ın tahliye edilmesi için Yargıtay'a başvurusu yapıldı ancak Atalay halen cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda Anayasaya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasanın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir.

Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz.

Anayasal kurumları Anayasaya uymaya davet ediyoruz.