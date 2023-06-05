CHP’li belediyeye baltayla saldırıp makam odasını parçaladılar
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı CHP’li Çatalağzı Belde Belediyesi’ne 2 kişi baltayla saldırdı. Güvenlik kamerası kaydına giren iki saldırgan yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP'li Çatalağzı Belde Belediyesi'ne dün akşam saatlerinde gelen iki kişi, balta ve levye ile giriş kapısının camlarını kırarak içeriye girdi. Saldırganlar daha sonra koşarak Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makam odasına gitti.
MAKAM ODASINI PARÇALADILAR
Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makam odasının kapısını da kırarak içeri giren 2 saldırgan, cam ve çerçeveleri kırdı, makam odasını dağıtarak belediyeden ayrıldı. Belediye binasındaki güvenlik kameralarından tespit edilen 2 saldırgan kısa sürede yakalandı.
Belediye Başkanı Adnan Akgün, saldırganların olay anında alkollü olduklarını belirterek, “Ben kesinlikle birileri tarafından gönderildiğini düşünüyorum. Kamu malına insan nasıl böyle zarar verir, anlamıyorum” diyerek yasal süreci takip edeceklerini dile getirdi.