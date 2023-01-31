Çocuğun yanında erotik video çeken kadın gözaltına alındı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir çocuğun bulunduğu odada erotik video kaydı yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

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Fırat FISTIK Habip ATAM

Bir kadın sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda bir odada canlı yayın yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin müstehcen olduğu tespitiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bazı basın ve yayın organlarında, bir kadın şahsın çocuğunun bulunduğu odada erotik video kaydı yaparak sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı yönündeki haberler üzerine yapılan incelemede, tespit edilen söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği değerlendirilmekle, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli/şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında gözaltına alınması yönünde talimat verilmiştir.”

Savcılığın görevlendirdiği Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri o kadını gözaltına aldı. Sultanbeyli’de alınan kadının emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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