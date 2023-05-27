Çocuğunu kurtarmak isteyen anne iki çocuğu ile birlikte can verdi

Kayseri'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (7) ve Zümra Dal (5) hayatını kaybetti. Hamza Dalın balkondan sarktığı, annesinin de kucağındaki Zümra ile onu tutmak isterken, birlikte düştükleri öne sürüldü.

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Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girneşehitler Caddesindeki 14 katlı binanın 13’üncü katında oturan Nurgül Dal ile oğlu Hamza ve kızı Zümra, saat 13.30 sıralarında balkondan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

BALKONDAN SARKAN OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN…

Nurgül Dal ile çocukları Hamza ve Zümra’nın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Hamza Dal’ın balkondan sarktığı, annesi Nurgül Dal’ın ise kucağındaki kızıyla onu yakalamak isterken birlikte düştükleri öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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