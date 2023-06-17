Cumartesi Anneleri’ne polis ablukası: 18 gözaltı

Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri polis ablukasına alınarak gözaltına alındı. Eyleme HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı.

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Anayasa Mahkemesi'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği “ihlal” kararının ardından Cumartesi Anneleri, 10 haftadır meydana karanfil bırakarak oturma eylemini sürdürüyor.

Bu haftaki eyleme HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis Cumartesi Anneleri'ni ablukaya alarak basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 18 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

CUMARTESİ ANNELERİNİN BASIN METNİNİ PERVİN BULDAN OKUDU

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Cumartesi insanlarının bugün bu meydanda açıklama yapmasına bir kez daha izin verilmedi. Haksız ve hukuksuz bir şekilde cumartesi insanları bir kez daha gözaltına alındı.” diyerek cumartesi annelerinin basın metnini okudu. Basın metninde şu ifadeler kullanıldı:

“Kayıplarımızdan, adalet arayışımızdan ve Galatasaray'dan vazgeçmiyoruz. Kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen bizler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra, varlığı inkar edilen ve kendilerinden bir daha haber alınamayan insanların aileleri ve insan hakları savunucularıyız.

951. Haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. AYM ve AHİM kararlarını uygulamayan bir sistem, hukuk devleti güveni yaratamaz. Adalet sistemindeki ağır hasarlar onarılmadan, hukuka dönülmeden sorunlar çözülemez.

Biz hakikati anlatıyoruz. Bu topraklarda yaşanan inkarı ve adaletsizliği görünür kılmak için mücadele ediyoruz. Hukuk zemininde kalarak kayıplarımızı arıyor ve faillerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Kayıplarımızdan, adalet arayışımızdan ve Galatasaray'dan vazgeçmiyoruz. Tüm baskılara, doğruyu söylemenin, haklı olduğumuzu bilmenin gücü ve cesaretiyle karşı çıkıyoruz.”

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