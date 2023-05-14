Davutoğlu: Seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla değiştiremez
Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından "Sandığımıza sahip çıkın, Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız." paylaşımı yaptı.
Oy sayımları ve veri girişleri sürerken gelecek partisi Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
“KAZANACAĞIZ”
Davutoğlu paylaşımında şunları kaydetti:
“Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez.
Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak.
Tüm kardeşlerimize sesleniyorum: Sandığımıza sahip çıkın, Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız.”