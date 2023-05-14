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Davutoğlu: Seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla değiştiremez

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından "Sandığımıza sahip çıkın, Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız." paylaşımı yaptı.

Yayınlanma: 23:48 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Davutoğlu: Seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla değiştiremez

Oy sayımları ve veri girişleri sürerken gelecek partisi Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“KAZANACAĞIZ”

Davutoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez.
Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak.
Tüm kardeşlerimize sesleniyorum: Sandığımıza sahip çıkın, Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız.”
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