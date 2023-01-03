Devlet Bahçeli’den erken seçim açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir" diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

*2022’yi geride bırakıp, 2023’e ulaşmayı bir tarih değişiminden daha çok milli tarihin dönüşümü şeklinde izah ve ifade etmek hatalı bir yorum olmasa gerektir.

*2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tecrübe hazinesidir. 2023 yılı Türkiye’nin kuruluşuyla Türk milletinin kurtuluş yıllarının parlak bir gelecekle buluşma rotasıdır.

*Kurtuluşumuzun fikri kaynağı bellidir o da Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

*1923’ün mesaj ve muhtevasını anlamadan, İstiklal Savaşı’nı anlamadan geleceğin yorumu imkansız değilse bile çok zordur.

“ÇOK BEDEL ÖDEDİK”

*Belki çok bedel ödedik, belki çok çile çektik ama milletimizin istiklal sevdasıyla, yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmeyi bildik.

“2023 YILI KAVŞAKTIR”

*2023 yılı 1923’ün kuruluş ruhunu, kurucu şuurunu tedarik ve tebellüğ etmiş, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bütünleşmiştir.

*Bu yıl Türk tarihinin kavşak, kader, karar noktasıdır. Ecdadının izinden yürüyerek geleceğe yürüyen bir ittifak ahlakının Türkiye damgasını vurması somut bir hakikat olarak tezahür edecektir.

*Kriz ve kaos dalgalarıyla, savaş karanlığıyla, huzursuzluk sancılarıyla 2022 beşeriyet aleyhine teberrüz eden ağır sorunlara sahne olmuştur.

*Dünya genelinde kavga ve kutuplaşma dinamikleri daha da sertleşmiştir. Terörizmin kanlı tertipleri, azgınlaşan ekonomik operasyonlar, emperyalist arzular 2022 yılını karartmıştır. Devasa gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlık huzura susamıştır.

EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*Türkiye her anlamda ve her alanda öne çıkmış, sesini yükseltmiş, istikrarlı ve iddialı yapısını pekiştirmiştir.

*Ülkemiz diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Türkiye ekonomisi en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden birisi olmuştur. İhracatta rekorlar kırılmış, terörle mücadelede tarihi sonuçlar alınmıştır.

*Kronik sorunlara neşter vurulmuştur. EYT’de insanların mağduriyetin giderilmesi için adım atılmıştır.

*MHP ve Cumhur İttifakı TBMM’de gereğini gecikmeksizin yapacak. Asgari ücretin yüzde 100 zamla 8 bin 500 liraya çıkarılması, sosyal konut desteği, emekli ve memur maaşlarında artışlar toplumsal rahatlamayla birlikte 2023’ün çok daha güzel olacağının habercisi olacaktır.

*Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz ve doğalgaz fiyatlarında indirime girilmesi, Gabar’da bulunan petrol 2023’ün bereketi, Allah’ın lütfudur.

SEÇİM AÇIKLAMASI

*Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümünde aziz milletimizin seçimiyle hem 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı hem de 28’nci dönem milletvekilleri belirlenecektir.

*Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız.

*Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye’yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir.

*Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan’dan önceki seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un semesi demokratik değildir.

*Muhalefetin karmaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamaz durumdadır. Sorgulanan amaçlarıyla uzlaşma vasatına yanaşmaları son derece güçtür. Zillet ittifakı hazım ve özümsemede ciddi zaafı vardır. Bu ittifakın Türkiye’ye güveni yoktur.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

*CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2022’nin son günlerinde ‘Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek’ sorusuna, ‘Kim olacak diye en garipsediğimiz olay bu’ diyerek kaçak güreştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

*Milletimiz zillet ittifakının kimi Cumhurbaşkanı adayını öğrenmesin mi? Gizlenen nedir? Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset.

*Bu zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa bizde yaprak kıpırdamaz. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır.

Bir isim üzerinde söz birliği sağlayamayan partilerin Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeleri şüphesiz aklın alamayacağı bir garabettir.

Kılıçdaroğlu’nun ergenler gibi ‘Loading’ mesajıyla meşgul olması pişkinliğin alametidir. Yüklenen milletin zillete soracağı hesabıdır.

*Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yönetim sistemi kurumsallaşmıştır. Koalisyonlar devri kapanmıştır.

*Zillet ittifakı yine bu solmuş sayfayı açmanın peşindedir. Hükümet buhranları bitmiş ama zillet ittifakı buhran dönemlerini yeşertmenin peşindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci dönemi gıpta edilecek kadar parlaktır.

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kalıcı bir soluk, etkin bir karar alma mekanizması olarak milletimize mal olmuştur. 6+1 formatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne muhalefet olarak inşa edilmiştir.

*Zillet ittifakı şuursuzdur. Köprünün altından çok sular akmıştır. Zillet ittifakı milletimizin beklentilerini, devletimizin yüksek emellerini anlamaktan mahrumdur. Geleceğin hükmü Cumhurun iradesiyle gerçekleşecektir.

*MHP olarak siyasi çalışmalarımızı heyecanla sürdüreceğiz. Hiçbir dedikoduya aldırış etmeyeceğiz. İstikametimiz sıratı müstakim üzerinedir.

*Davamızı haksız ve şerefsizce suçlamaya çalışanlar vardır. Fiyatını hesapladığımız ancak 5 kuruş etmeyecek olanların oyunlarına, tahrik ve tacizlerine boyun eğmeyeceğiz. Bir ayak gelene iki ayak gideriz.