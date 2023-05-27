Dilara’nın katili eski nişanlısına ceza yağdı

Tuzla’da avukat Dilara Yıldız’ı bir restoranda silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski nişanlısı Oktay Dönmez'in, 6 suçtan yargılandığı davada vicdanları rahatlatan karar...

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Tuzla'da, 10 Ocak 2022 tarihinde eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı (28), bir restoranda silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Oktay Dönmez'in 6 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay Dönmez cezaevinden getirilirken, Dilara Yıldız'ın ailesi, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya İstanbul Barosu ve Kırklareli Barosu avukatları da katıldı.

Duruşmada, davaya katılma talebinde bulunan baroların katılma talepleri reddedildi. Dilara Yıldız'ın annesi söz alarak, “Çocuğumla hiçbir gönül bağı yoktu. Benim çocuğumu yok etti. Ömür boyu ceza almasını istiyorum” dedi.

Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, “Yargılama hususunda konu edinen Dilara Yıldız değil artık. 40-45 milyon kadın burada Dilara Yıldız'ın şahsında mağdurdur, maktuldür, burada şikayetçidir” ifadelerini kullandı.

‘KADINLAR ARTIK ÖLDÜRÜLEBİLİR KONUMDADIR'

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü ve Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatlarından Birsen Baş Topaloğlu ise, sanığın canavarca hisle öldürme fiilini işlediğinin kanıtlandığının belirterek, “Bu bir kadın cinayetidir. Kadınlar artık Türkiye'de öldürülebilir konumdadır. Sizin avukat, hakim, savcı olmanız öldürülmekten kurtulmanıza neden olmamaktadır. Mağdure kendini kurtaramamıştır avukat olarak. Neredeyse kendisini mağdur duruma sokuyor. Asla pişmanlığı yok” dedi.

Duruşmada söz verilen sanık Oktay Dönmez, “Ben yüzde yüz deliyim demiyorum. Benim psikolojik rahatsızlıklarım var. Ailemle tanıştırdım, bir yola çıktık. Olay günü de restorana gittik, öldürecek adam evde öldürürdü, biz el ele yemek yemeğe gittik” dedi. Son sözü sorulan sanık Oktay Dönmez, “Söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Oktay Dönmez hakkında, “tasarlayarak kasten öldürme”, “nitelikli yağma”, “cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “gece vakti cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal”, “silahla tehdit”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 20 yıl hapis cezası ile 900 TL adli para cezasına hükmetti.

BARONUN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bahar Ünlüer Öztürk, duruşmaya katılma taleplerinin reddedildiğini ve bu yönden istinaf başvurusunda bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Öncelikle bu bir kadın cinayeti davası. Kadın cinayeti davası demek mağdurun ‘nasılsa artık konuşamıyor' diye sürekli karalanmaya çalışıldığı, küçük düşürmeye çalışıldığı davalar demek. Hangi kadın cinayeti dosyasına baksak sanığın bu savunmaya girdiğini görüyoruz. Neyse ki heyet bu savunmalara itibar etmemiştir. Barolar olarak insan haklarını, kadın haklarını savunmakla görevli kurumlarız. Olayda ise hukuken ne şekilde korunacağını bilen, kurumlarına güvenen Av. Dilara Yıldız, 6284 sayılı kadına yönelik tedbir kararına rağmen herkesin gözü önünde katledildi”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oktay Dönmez'in “canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “konut dokunulmazlığını ihlal etme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “silahla tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da genç avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

İlginizi Çekebilir Dilara Yıldız cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı