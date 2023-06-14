Dink davası sanığı: Ben de mağdurum

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada savunma yapan sanık Erhan Tuncel, “FETÖ ile en aktif mücadele edenlerden biriyim. Olay tarihinde FETÖ terör örgütü bulunmamaktadır. Dolayısıyla örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. FETÖ’nün en çok mağdur ettiği kişilerden biriyim” ifadelerini kullandı.

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Sevgim Begüm YAVUZ Ali Selim YAMANLI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 2021 yılında karara bağlanan davada, mahkemece haklarında suç duyurusunda bulunulan cinayetin azmettiricilerinden Yasin Hayal, Erhan Tuncel ve eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan başka suçtan tutuklu sanık Yasin Hayal, “İlk savunmam geçerlidir, ekleyecek bir husus yok” dedi.

O DA FETÖ İLE MÜCADELE ETMİŞ

Başka suçtan tutuklu sanık Erhan Tuncel ise, “Davanın düşürülmesi yasal zorunluluktur. FETÖ ile en aktif mücadele edenlerden biriyim. Olay tarihinde FETÖ terör örgütü bulunmamaktadır. Dolayısıyla örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. FETÖ'nün en çok mağdur ettiği kişilerden biriyim” ifadelerini kullandı.

Dink ailesinin avukatı söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

EMNİYET’E YAZI YAZILACAK

Mahkeme, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Ersin Yolcu'nun savunmalarının önümüzdeki celse alınmasına karar verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 2005 yılından itibaren İstihbarat Şube Birimlerinden elde edilen bilgi ve belgelerin diğer birimlerle paylaşılmasının yönünde yasal düzenleme ve fiili uygulama olup olmadığının bildirilmesini istedi.

Öte yandan Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, 2005, 2006, 2007 yıllarında İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yargılamaya konu olay hakkında elde edilen bilgilerin diğer şubelerle ve özellikle Terörle Mücadele Müdürlüğü ile paylaşılıp paylaşılmadığının sorulmasına ve varsa buna ilişkin belgelerin gönderilmesine karar verdi.

Sanıklar Faruk Sarı ile Yahya Öztürk hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine karar verdi. Sanık Adem Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021 tarihinde davayı karara bağlamıştı. Kararda bazı sanıklar hakkında başka suçlardan işlem yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davayı karara bağladıktan sonra bazı sanıklar hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Hrant Dink'in, azmettiriciler Yasin Hayal ve grubunca tasarlanıp tetikçi Ogün Samast tarafından öldürüleceğinden sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Faruk Sarı, Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın önceden haberdar oldukları aktarıldı.

Dönemin TEM Şube Müdürü sanık Yahya Öztürk ve komiser yardımcısı sanık Adem Sağlam'ın Dink cinayetinin azmettiricileri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel hakkında önceki eylemlerimden dolayı adli işlemler yaptıkları, cinayet eylemini gerçekleştirecekleri eyleme dair tasarılarından haberdar oldukları, görevlerini yerine getirmekte kasıtlı olarak ihmalli davrandıkları ve cinayetin işlenmesini sağladıkları ifade edildi.

Yasin Hayal'in, Hrant Dink'in öldürülmesi olayını, örgütün işlemeyi amaçladığı bir suç olarak kararlaştırdığı, suç örgütünün üyesi oldukları anlaşılan diğer sanıkların örgütün faaliyeti kapsamında Ogün Samast'ın suçu işlemesini teşvik etmek, suç işleme kararını kuvvetlendirmek, nasıl işleneceği hususunda yol göstermek suretiyle “öldürme” suçuna yardım ettikleri kaydedildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Savcılık, Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın “Anayasayı ihlal”, “belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer'in “Anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi.

Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ise “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

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