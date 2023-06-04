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Düğünde kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin''in Bozyazı ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan kavgada İskender Karamık (18) bıçaklanarak öldürüldü, 3 kişi yaralandı.

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Düğünde kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gürlevik Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde okul bahçesinde yapılan düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İskender Karamık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karamık’ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. (DHA)

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