Abone Ol

Düğüne sivrisinek arası

Antalya'nın Serik ilçesinde açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşayınca düğün mekanına çağırılan belediye ekipleri ilaçlama yaptı. 

Yayınlanma: 13:52 - 11 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Antalya Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi’nde dün akşam açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla geen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama yaptı.

Kırmızı halıda ilaçlama yapan araç ise davetlilerce cep telefonu ile görüntülendi. İlaçlamanın ardından düğün başladı. (DHA)

Onlara çekiliyorlar: Sivrisineklerin neden belirli insanları ısırdıkları ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirOnlara çekiliyorlar: Sivrisineklerin neden belirli insanları ısırdıkları ortaya çıktıİtici buldular: Sivrisinekleri uzaklaştırmak için ideal kokuİlginizi Çekebilirİtici buldular: Sivrisinekleri uzaklaştırmak için ideal koku

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi cep telefonu düğün
X Reklam