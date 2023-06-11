Düğüne sivrisinek arası
Antalya'nın Serik ilçesinde açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşayınca düğün mekanına çağırılan belediye ekipleri ilaçlama yaptı.
Antalya Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi’nde dün akşam açık havada yapılan düğüne gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı.
Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla geen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama yaptı.
Kırmızı halıda ilaçlama yapan araç ise davetlilerce cep telefonu ile görüntülendi. İlaçlamanın ardından düğün başladı. (DHA)