Erdoğan, patates ve soğanla oy istedi

Seçim mitinglerinden ezan, seccade, kıble, Kâbe, Kuran, cami kelimelerini dilinden düşürmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun her ay düştüğünü öne sürdü. Giresun'da halka seslenen Erdoğan, "Sizler liderinizi ne soğana, ne patatese kurban etmezsiniz" dedi.

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ENAG’a göre ise nisanda tüketici fiyatları aylık yüzde 4.86, yıllık yüzde 105.19 oranında arttı.

Giresun’da bugün seçim mitingi yapan ve TÜİK’in dün açıkladığı yıllık yüzde 43.68 enflasyon rakamını baz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzde 43’e indi, her ay düşmeye devam edecek. Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz” dedi.

Patates ve soğan fiyatları 15-25 TL arasında değişirken; Erdoğan, şöyle devam etti: “Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz. İnanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslilerini kursağında bırakacak.”

Afyon’da ilk seçim mitingini yaptığı 18 Nisan’dan bugüne ezan, seccade, kıble, Kâbe, Kuran, camiyi dilinden düşürmeyen Erdoğan, artık patates-soğana döndü.

18 NİSAN (Afyon, miting)

“Bay bay Kemal, unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz, secdeyi de biliriz, senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, Kâbe'yi de çok iyi biliriz.”

19 NİSAN (Denizli, iftar programı)

“Rabbim bizlere, 86 yıllık hasretin ardından Ayasofya'yı yeniden asli kimliğine kavuşturmayı, Ezanı Muhammedilerle buluşturmayı nasip etti.”

“Seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla dolaşarak kıble arayanlarla değil, tam aksine kıblesinin Kâbe olduğunu bilenlerle geldik.”

“Rabbim bizlere, Büyük Çamlıca Camii gibi, Taksim Camii gibi, Beştepe Millet Camii gibi nice sembol ibadethaneyle ülkemizi nakış-nakış süslemeyi nasip etti. Şimdi de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni Levent'te elhamdülillah inşa ettik ve bayramdan sonra da orayı açacağız.”

22 NİSAN (Kahramanmaraş, konteyner kent ziyareti)

“Sen seccadeye ayakkabınla basabilirsin, kıblesi Kâbe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur. İnşallah, bize de bir seccade hediye ettiler, dedik ki, inşallah bu seccadeyi biz 15 Mayıs'ta şükür secdesinde kullanacağız.”

23 NİSAN (Sakarya, açılış töreni)

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

1 MAYIS (Ankara, 7. Memur-Sen Genel Kurulu)

“Biliyorsunuz bunların bayrak diye bir derdi yok, millet diye bir derdi yok, vatan diye bir derdi yok, ezan diye bir derdi yok; ama bu söylediklerimin derdi olanlar burada.”

1 MAYIS (Ankara, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı)

“Biliyorsunuz Kandil'dekilerin bayrağı yok, ezanı yok, vatanı yok, onlara bunlara bir cevap vermemiz hazım.”

2 MAYIS (Konya, açılış töreni)

“Ey Kandil, senin bayrağın yok, senin ezanın yok, senin vatanın yok; senin uzantılarını biz tanıyoruz. Bu millet Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta vatansız, ezansız, Kuran'sız olanlara gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir.”



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