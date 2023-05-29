Eşi kaza yaptı; ‘Arabam gitti’ diyerek otomobili tekmeledi

Aksaray'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü Şenay K.'nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce ''Arabam gitti. Bak ya bak'' diyerek ön tampona tekme attı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda saat 15.00 sıralarında Şenay K. (30) yönetimindeki otomobil kavşakta Hasan Hüseyin D.’nin (30) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Hasan Hüseyin D.’nin yanındaki eşi Arzu D. (30) yaralandı. Yaralı Arzu D., ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin D. ve diğer sürücü Şenay K. ile 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

ARACINI TEKMELEDİ

Sürücü Şenay K.’nin kaza yaptığını duyup gelen eşi Eray K., araçtaki hasarı görünce ”Arabam gitti. Bak ya bak” diyerek ön tampona tekme attı.

Çevredekiler ise ”Çoluğundan çocuğundan değerli değil. Sakin olalım” diye Eray K.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Polis de Eray K.’yi aracın başından uzaklaştırıp, sakinleştirmek istedi.

Bu sırada sürücü Şenay K.’nin kucağındaki çocuğu ağlamaya başladı. Diğer sürücü Hasan Hüseyin D.’nin ise otomobilini yeni satın aldığı ve eşiyle birlikte pikniğe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.(DHA)

İlginizi Çekebilir Park etmeye çalıştığı otomobilden düştü, ölümden döndü