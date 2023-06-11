Eşini ve kızını rehin aldı, polis bacağından vurdu

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ve eşi Ö.Ö'yü bıçakla rehin alan Bilal Ö'yü, polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Rehin alınan eş ise polise, 'Kocamı bırakın' diyerek tepki gösterdi.

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Zübeyde Hanım Mahallesi’nde ikamet eden Bilal Ö., iddiaya göre 9 Haziran akşamı alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ile eşi Ö.Ö:’yü bıçakla rehin aldı. Çiftin arasına Bilal Ö.’nün babası Ali Ö. girdi. Bu sırada Bilal Ö. bağırmaya ve tehditler yağdırmaya devam edince bu sefer başka bir komşuları olaya müdahale etti.

Komşusu, Bilal Ö. ile dikkatini dağıtmak için tartışmaya başladı. O sırada sesleri duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Bilal Ö., bu kez de elindeki bıçaklarla sokağa çıktı.

Bilal Ö., bıçakları bırakmayıp çevredekileri tehdit etmeye devam edince, polis bacağından vurdu. Ancak Bilal Ö. buna rağmen elindeki bıçakları bırakmadı ve polise direnmeye devam etti.

‘KOCAMI BIRAKIN’ DİYEREK POLİSE BAĞIRDI

Ekipler, Bilal Ö.,’yü etkisiz hale getirmeye çalışırken, rehin aldığı karısı Ö.Ö. ise polisi engellemeye çalışarak ‘Kocamı bırakın’ diye bağırdı.

Polis ekipleri, Bilal Ö.’YÜ bıçakla etrafa tehditler savurduğu sırada üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bacağına 2 kurşun isabet eden Bilal Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin yaralı halde polise direndiği, eşinin ise polisi engellemeye çalıştığı o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Bilal Ö.’nün yaralı olduğu halde elindeki bıçağı bırakmayıp sağa sola koşturduğu, tehditler yağdırdığı, karısı Ö.Ö. bağırdığı ve etkisiz hale getirilen şüphelinin ambulansa götürüldüğü anlar yer aldı. (DHA)

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