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Eşini vuran komşusunu öldürdü

Rize'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İ.Y., eşi Fatma Y'yi silahla yaralayan komşusu Şensoy K'yi tabancayla vurarak öldürdü.

Yayınlanma: 16:41 - 01 Haziran 2023 Güncellenme:
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Eşini vuran komşusunu öldürdü

Merkeze bağlı Kırklartepe köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şensoy K., tabancayla ateş ettiği Fatma Y.’yi yaraladı. Fatma Y’nin eşi İ.Y. ise Şensoy K.’yi tabancayla vurarak öldürdü.

Fatma Y., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan İ.Y. yakalanması için çalışma sürerken oğlu S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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