Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu, katili oğlu çıktı
Bursa'da kendisinden haber alınamayan emekli aşçı Gülhanettin Çelik (59), dün evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yapılan İncelemede Çelik'in oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde yaşayan emekli aşçı Gülhanettin Çelik’ten iki gündür haber alamayan yakınları dün saat 21.00 sıralarında evine gelerek kapıyı çaldı. Açan olmayınca şüphelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
EVE GİREN POLİS KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingirle eve girdi. Evde arama yapan ekipler, Gülhanettin Çelik’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik’in bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma sonucu Ankara’da olduğu belirlenen oğlu E. Çelik, cinayet şüphelisi olarak yakalandı. Gözaltına alınarak Bursa’ya getirilen E. Çelik’in, polise verdiği ilk ifadesinde, ailevi nedenler yüzünden tartıştığı babasını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. (DHA-AA)