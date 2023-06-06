Fakülte sekreterliğine şoförünü atamıştı, koltuğundan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İki yıl boş kalan İletişim Fakültesi Sekreterliği’ne, Açıköğretim Fakültesi mezunu olan 10 yıllık makam şoförü Yunus Başarır’ı atayan Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, yeniden görevlendirilmedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Skandal bir atamayla anılan Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek tekrar rektör olarak görevlendirilmezken, yerine rektör olarak Prof. Dr. Kenan Peker atandı.

MAKAM ŞOFÖRÜNÜ FAKÜLTE SEKRETERİ YAPMIŞTI

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 10 yıl şoförlüğünü yapan Yunus Başarır'ı, iki yıldır boş olan İletişim Fakültesi Sekreterliği'ne atamıştı. İletişim Fakültesi Sekterliğine 2019 yılı Mayıs ayında atanan Yunus Başarır’ın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesinden mezun olduğu ortaya çıkmıştı.

ATAMANIN LİYAKATLİ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Tartışılan atamaya ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan eski rektör Ubeyde İpek, bunun liyakatli olduğunu savunarak, şunları söylemişti:

“Fakülte sekreteri olarak atanabilmek için 10 yıl çalışmışlığının olması ve üniversite mezunu olması gerekiyor. Bu noktada söz konusu kişi de diğer atadığımız üç dört kişinin atamasıyla birlikte Yunus Başarır da 10 yıllık tecrübesi olan, üniversitede teknisyen kadrosuyla çalışan kişi.

Bu kişinin ataması için dekanın teklifi ve rektörün onayı gerekiyor. Şahsın ataması mevzuata herhangi bir aykırılık olmamasından dolayı gerçekleşmiştir. Üniversitede şoförlük görevi olan bir kişi görevlendirmeyle başka bir görevde çalışabiliyor. Yunus Başarır da bu noktada görevlendirilmiş biri.

Bundan önce üniversitede birçok kişinin bu şekilde atanması yapılmış. Bu atamanın liyakatli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu atamanın liyakatsiz olduğunu düşünmeseydik atamasını yapmazdık. Bu konuda liyakatli olduğundan şüphem yok.”

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