Abone Ol

FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerden 4’ünün görevde bulunduğu, 6’sının ihraç edildiği, 2’sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi. (AA)

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapisİlginizi ÇekebilirEski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam