’Gümrük’ yalanıyla 923 bin TL dolandırdılar

İstanbul'da bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu bir kadın ile kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan başka bir şüpheli tarafından toplam 923 bin TL dolandırıldı. Olayın ardından yakalanan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kadınla tanışıp gönül ilişkisi kuran bir kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

YANINDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA VAR DEYİP VERGİ ÖDEMESİ İÇİN PARA İSTEDİLER

Kadınla bir süre görüşen ve Türkiye’ye gelmesi konusunda sözleşen mağduru, telefonla bir başka şahıs aradı. Kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan şüphelinin “gümrüğe kadar gelen kadının üzerindeki yüklü miktardaki para nedeniyle giriş yapamadığını, vergi için bir miktar ödeme yapılması halinde paranın kurtarılarak kadınla içeriye gireceğini” söyleyerek mağdur şahsı ikna etti.

Mağdurun bu şekilde birden fazla banka hesabından 923 bin lira dolandırıldığını tespit eden ekipler, İ.A. ve C.D. isimli 2 şüpheliyi Beykoz’da düzenlenen operasyonla yakaladı. Yapılan aramada; 2 adet telefon, 2 adet simkart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. tutuklanırken, C.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.