Hapisten çıkan karı-koca, kızlarını evde ölü buldu

Denizli'de hurdacılık yapan ve ve hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra çıkan Naile-Ercan Köse çifti, evlerine döndüklerinde kahreden görüntüyle karşılaştı. 21 yaşındaki kızları Tuğbanur'nın cansız bedenini gören anne-baba sinir krizi geçirdi.

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Pamukkale ilçesinde hurdacılık yapan Ercan Köse ile eşi Naile Köse, hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edildi. Evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse’nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, 21 yaşındaki kızın en az iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Tuğbanur Kurnaz’ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı. Kurnaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, üvey babası Ercan Köse ve annesi Naile Köse’nin de ifadelerine başvurdu. (DHA)