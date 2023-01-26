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Yarına dikkat! Hafta sonu tüm yurdu saracak

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre bugün hafif hafif kendini göstermeye başlayacak olan yağışlı hava dalgası yarından itibaren yurdun büyük bölümünü saracak. Düşen sıcaklıklarla beraber iç ve yüksek kesimlerde kar görülecek, yağışlar yeni haftada da etkili olacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:28 - 26 Ocak 2023 Güncellenme:
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Yarına dikkat! Hafta sonu tüm yurdu saracak

Kurak ve sıcak kış devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri sevindirdi. Verilere göre bugün yurdun batısından giriş yapacak olan yağışlar, Ege’nin kıyı bölgelerini ve yer yer Trakya’yı etkileyecek.

Yarından itibaren yurdun doğusuna doğru ilerleyecek olan yağışlı hava dalgası cumartesi günü ülkenin tamamını saracak, iç ve yüksek kesimlerde kar görülecek. Kar yağışının yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLAR ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz’in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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