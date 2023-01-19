Huzurevinde de huzur kalmadı! Valiliğin kapısına dayandılar

Manisa’daki Özel Huzurevi Vakfı’na ait dinlenme evinde aylık ücretlere gelen yüzde 110’lık zammın karşısında huzurları kalan yaşlılar tepki göstererek zammın makul seviyeye çekilmesi için Manisa Valiliği’nin kapısına dayandı. Vakıf yetkilileri ise zammın gerekçe olarak asgari ücrete yapılan zammı ve enflasyona dayalı gider maliyetlerinin artışını gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da yıllardır hizmet veren Özel Huzurevi Vakfı'na ait dinlenme evinde aylık ücretlere ocak ayı içerisinde yüzde 110 zam yapılarak 6 bin 500 TL'den 13 bin 732 TL'ye çıkartıldı.

Yapılan zammın ardından şaşkınlık yaşayan memur emeklisi yaşlılar ödemekte güçlük çekecekleri ücretler konusunda tedirginlik yaşamaya başladı. Konuyu ilk gündeme getiren CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ise ücretlerin yaşlıların ödeyebileceği makul seviyeye çekilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunmuştu.

YAŞLI VE YAKINLARI MANİSA VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Özel Huzurevi Vakfı'nın yaptığı yüzde 110'luk zamma tepki gösteren huzurevi sakinleri ve yakınları Manisa Valiliği'ni ellerindeki şikayet dilekçeleri ile birlikte ziyaret etti. Valiliği ziyarete gelen 20 kişilik huzurevi sakinlerini adına üç kişi Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz ile görüşerek yaşanan sıkıntıyı anlattı.

Vali yardımcısı ile görüşün üç kişilik gurubun içinde yer alan ve huzurevinde annesinin kaldığını söyleyen Adnan Cider, yüksek ücret konusunda yaşlıların şuanda büyük bir tedirginlik içerisinde olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl annesini huzurevine yerleştirdiğini söyleyen Adnan Cider yaşanın sıkıntıyı şu şekilde ifade etti; “Her ilde olduğu gibi bu huzurevinde de dar gelirli emekli yaşlılarımız kalmaktadır. Bu yaşlılarımızın kimisi aldığı emekli maaşıyla, kimisi ile yakınlarından aldığı destek ile huzurevinde yaşamını sürdürmektedir. Annemin aldığı emekli maaşı yetmediği için bizde kendisine katkı bulunarak huzurevinde kalmasını sağlıyoruz. Ancak yapılan son zamdan sonra hem annemin babamdan aldığı hem de benim emekli maaşımı birleştirsek yine yeni ücrete yetişemiyoruz. Son çare olarak mağduriyetimizi vali yardımcımıza anlattık. Vali yardımcımız haklı olduğumuzu belirtiyor. Ancak sözlerinin devamında bize elektrik, doğalgaz gelen zamlardan ve artan girdi maliyetlerinden söz ediyor. Daha sonrada bize konuyu tekrar gözden geçirebileceklerini ve inşallah bir çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Şuanda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Huzurevinde kalan yaşlılarımız için şimdi bir huzur arayışı içerisine girdik.”



“ÖDEYEMEZSENİZ ANNENİZİ ALIN” İDDİASI

Aylık ücretlerin 13 bin 732 TL'ye yükselmesinin ardından huzurevinde kalan bir çok yaşlının şuanda tedirgin olduğuna dikkat çeken Adnan Cider, vakıf yöneticilerinden bazılarının ücret ödemede güçlük yaşayacak olan yaşlıların yakınlarına “O zaman annenizi alın” gibi yaklaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

Cider iddiasıyla ilgili şöyle konuştu: “Ücret artışlarından sonra annesi huzurevinde kalan bir arkadaşımız yöneticilerle görüşmüş. Bu arkadaşımız bir yöneticiye ‘Bizim bu ücreti ödememiz mümkün değil' demiş. Yönetici ise arkadaşımıza ‘O zaman annenizi alın' diye bir ibare kullanmış. Bu gerçekten doğru bir yaklaşım değil. Böyle bir yaklaşımda kimse bulunamaz. Şuanda huzurevinde kalan birçok emekli yaşlımız ücreti ödeyemeyeceği için çıkartılma endişesi içerisinde. Bizim talebimiz ücretleri ödeyebileceğimiz makul bir seviyeye çekilmesi. Alınan zam kararının yetkililer tarafından tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”

ASGARİ ÜCRETE ZAMMI ÖRNEK GÖSTERDİLER

Huzurevi ücretine yapılan zamla ilgili Sözü Gazetesi'nde 17 Ocak çıkan ‘Yapılan yüzde 110 zamla huzurevinde huzur kaçtı' haberi ile yerel basında yer alan haberlerin ardından Özel Huzurevi Vakfı yönetimi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Manisa Özel Huzurevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Açıkdil tarafından yapılan yazılı açıklamada, aylık ücrete artış ile ilgili olan asgari ücrete yapılan zam örnek gösterilerek şu ifadelere yer verildi:

“Manisa Özel Huzurevi Vakfı olarak, 2021 yılının Aralık ayında ücret tespit komisyonu tarafından özel bakım ücretlerimiz 6 bin 500 TL olarak belirlendi. 2022 yılına girerken, 2 bin 825 TL olan asgari ücret, yüzde 50 artış ile 4 bin 253 TL'ye, aynı yılın temmuz ayında da yüzde 30'luk bir artışla 5 bin 500'ye yükseltildi.

Son olarak 2023 yılında da asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Tabii bu artışla enflasyon artış nispetinde hatta üzerinde; elektrik, su, doğalgaz, mutfak gıda malzemeleri, medikal ve temizlik giderleri de arttı.

2021 yılı Aralık ayında ücret tespit komisyonunun takdir ettiği özel bakım ücretimiz 6 bin 500 TL'ydi ve 2022 yılında yapılan artışlardan Manisa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vasıtasıyla Genel Müdürlükten talep etmemize rağmen ücret artışı sağlayamadık.

Polemik ve siyaset konusu olan haberi yapan birkaç yaşlı yakını, ‘Ankara'daki Huzurevleri yüzde 40 artış yaptılar' derken söylemedikleri önemli bir ayrıntı var. Ankara'da, 2022 yılında 12 bin TL olan bakım ücretlerine 01.05.2022 tarihinde yüzde 36 zam yapıldı.

Şu anda Ankara'daki huzurevlerinin 2023 yılı bakım ücretleri 26 bin 751 TL oldu. Emekli maaşından başka geliri olmayan, ödeme güçlüğü olan, yaşlı sakinlerimize elbette gereğinin yapılacağını belirtmek isteriz.”