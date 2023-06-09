İki belediye çalışanı araç içindeki düelloda birbirlerini öldürdü

Van'ın Özalp ilçesinde, husumetli olan belediye işçileri M.B ve İ.G., araç içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aynı anda silahlarına davranan ikili birbirlerini vurarak öldürdü.

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Özalp ilçesine bağlı Mahmutalan ile Şehittepe mahalleleri arasındaki kırsal alanda saat 17.00 sıralarında daha önceden aralarında husumet olan belediye işçileri M.B. ve İ.G. arasında tartışma çıktı.

Araç içerisinde çıkan tartışma kısa sürede büyürken, iki kişi de tabancaları ile birbirlerine ateş etti. Olayda İ.G. olay yerinde, M.B. ise kaldırıldığı Özal Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayın yaşandığı her iki mahalle arasında geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)