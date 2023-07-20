İmam, ilçe başkanına böyle saldırdı

Eskişehir'de İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'ı, seçim öncesi aralarında geçen bir konuşma nedeniyle müftülüğe şikayet ettiği gerekçesiyle evinin bahçesinde darp eden Musalla Camisi imamı Osman Burnaz'ın saldırı görüntüleri ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda İYİ Parti Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, ilçedeki Musalla Camisi imamı Osman Burnaz’ın kendisini darp etmesi sonucu yaralandı. İmam Osman Burnaz’ın İYİ Partili başkana saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

“EVİNİN BAHÇESİNDE SALDIRIYA UĞRADI”

İYİ Parti Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, seçim döneminde bir arkadaşı ile konuşması sırasında muhabbete dahil olan Sivrihisar Musalla Camii imamı Osman Burnaz ile aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sonrası İYİ Partili Recep Toptaş, cami imamını ilçe müftülüğüne şikayette bulundu. Kendisini müftülüğe şikayet eden Recep Toptaş’a kin tutan imam Osman Burnaz, geçtiğimiz akşam Toptaş’a evinin bahçesinde saldırmıştı. İmam hakkında şikayette bulunan Toptaş verdiği ifadesinde şunları söylemişti:

“Ben Musalla Camisine dini vecibelerimi yerine getirmek için gitmekteyim. Burada imamlık yapan Osman Burnaz’ı da bu sebeple tanırım. Bir dönem ikindi vaktinde cami çıkışı Halk Eğitim Merkezi’ne doğru yürüdüğüm esnada Cumhuriyet İlkokulu’nda halen görev yapan ve ismini şu an için hatırlayamadığım okul müdürü ile caminden beraber çıktık.

Bu okul müdürü beyefendi bana, basında yapmış olduğum, öğrenci yurtlarının çürümeye terk edildiği hususundaki basın açıklamam ile ilgili duyarlılığımdan dolayı teşekkür etti. Bu tarz çalışmalarımızın iktidara geldiğimizde daha fazla olacağını söyledim.

Bu esnada camide imam olarak görev yapan Osman Burnaz da bizim konuşmalarımıza kulak misafiri olmuş ve arkamızdan gelerek bana hitaben ‘Nah kazanırsınız, siz kimsiniz’ diye bağırdı.

Ben de ‘Hoca efendi haddini bil yoksa şikayet ederim’ dedim. Osman Burnaz da bana ‘Evini yakarım’ dedi ve aceleyle yürüyüp gitti. Ben de bu durumu ilçe müftüsüne bildirdim. Bu olayı müftüye bildirince bu şahıs bana kin beslemeye başlamış.

Dün akşam evimin bahçesinde eşim Güngör Toptaş ile birlikte oturuyordum. İmam Osman Burnaz, bahçede oturduğum esnada evimin önünden camiye doğru giderken bana parmak sallayarak ‘Şerefsiz görüşeceğiz seninle’ dedi.

Ben de ayağa kalktım ve ‘Ne diyorsun sen’ dedim. Kapıya gelerek bana küfür etmeye ve kapımı tekmelemeye başladı. Bahçeye girip beni itekleyip vurunca yıkılıp yere düştüm. Bana yerde de vurmaya devam etti. Bu sırada ağzım ve burnum kan içerisinde kaldı.

Eşim bu şahsı uzaklaştırmaya çalıştı. Ben bu esnada kalktım. Benim kalktığımı gören Osman Burnaz bahçeden çıktı. Sonrasında beni hastaneye kaldırdılar. Kendisinden şikayetçi ve davacıyım.”

“TEHDİT ETTİĞİ İÇİN GÜVENLİK KAMERASI BAĞLATTIM”

İYİ Parti Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, cami imamı Osman Burnaz ile aralarında yaşanan gerginlik sonrası kendisini tehdit ettiğini belirterek, “Seçim döneminde yaşadığımız gerginlik sırasında imam Osman Burnaz bana ‘evini yakarım’ diye tehdit etmişti. Bu nedenle olaydan sonra evime güvenlik kamerası bağlattım. İmam Osman Burnaz’ın bana saldırı anı da bu güvenlik kameralarında görünüyor” dedi.

YUMRUKLA DARP ETTİ

İYİ Partili Recep Toptaş’a cami imamı Osman Burnaz’ın saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; Recep Toptaş’ın evinin bahçe kapısını açan imam Osman Burnaz, kapıya doğru gelmekte olan İYİ Partili Recep Toptaş’a yumrukla saldırıyor. Toptaş, arkası arkaya aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılırken eşi Güngör Toptaş, saldırganı uzaklaştırmaya çalışıyor. Yere yığılan Toptaş’ı yerde de darp eden cami imamı Burnaz, mahalle sakinlerinin gelerek ayırması ile olay yerinden uzaklaştırılması görüntüleri yer alıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı görüntüleri de savcılığa delil olarak teslim edildi.