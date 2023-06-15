İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün 14.00'te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nden görülecek.

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Sevgim Begüm YAVUZ Ali Selim YAMANLI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma bugün saat 14.00'te görülecek.

7 KİŞİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı ihbar eden, Ekrem İmamoğlu Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise şüpheli olarak yer almıştı.

İddianamede, 29 Aralık 2015 tarihinde ‘Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi' ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları belirtilmişti.

İddianamede, kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden oldukları öne sürülmüştü.

SAVCILIK “SİYASİ YASAK” UYGULANMASINI İSTİYOR

Savcılık, Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemişti. İddianamede Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması da talep edilmişti.

İBB’NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

İBB Basın Danışmanlığı tarafından tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait inceleme başlatılmıştı. Danıştay soruşturma iznini kaldırmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun ihale yetkisi ve imzası ile talimatı veya yönlendirmesi olmadığı da belirtilmişti. Cumhuriyet Savcılığında bilirkişinin de herhangi bir ihaleye fesat konusunda bulguya rastlamamasına rağmen dava açıldı. Yapılan tüm itirazlar ise reddedildi” ifadelerine yer verildi.

2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.