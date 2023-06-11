İmamoğlu’ndan “CHP genel başkanlığına aday mısınız” sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var... Ülkemizde, aynı İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.

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Haliç Su Sporları Merkezi açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP için yeniden değişim vurgusu yaptı.

“MENZİLE YÜRÜMEK HUSUSUNDA NET OLARAK KARARLIYIM”

“Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Değişim şarttır. Değişim usulleriyle, sisteme topuklumu katışıyla, bir takım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak mümkün olabilir. Bunun parti içinde tatbiki tartışılması en doğrusu.

* Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla, gerekli olan kısmını partimin yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğim. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım.

* Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım.

* Yani İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla, bu gururla, bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var.

“DEĞİŞİM BAŞARASINI MUTLAKA ELDE EDECEĞİZ”

* Eminim ki, Ekrem İmamoğlu gibi düşünen milyonlarca insan İstanbul'da var. On milyonlarca insan Türkiye'mizde var, yüzbinlerce insan üye partimde var. Bunu kovalayacağız ve sonuçta değişim başarasını mutlaka elde edeceğiz. Bu başarı bize yerel seçimlerde de, ondan sonraki genel seçimlerde de tahminimizin çok üstünde, çok daha güzel, çok daha kararlı, çok daha tutarlı, kalıcı başarıları getirecektir.

“CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY MISINIZ?”

İmamoğlu “CHP genel başkanlığına aday mısınız?” sorusuna da yanıt verdi. İmamoğlu “CHP genel başkanlığına aday mısınız” sorusuna “Benim aday olduğum tek şey var… Ülkemizde, aynı İstanbul’da olduğu gibi büyük bir değişim” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SÖZCÜ TV ekranlarında yayınlanan Liderler Özel programında yaptığı “Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alıp başka bir işe verelim, bu siyasetin temeline aykırıdır” değerlendirmesi de hatırlatılan İmamoğlu, “Televizyon ekranları üzerinden ya da mikrofonları üzerinden tutarlı duruşumun yanı sıra bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

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