İmza çizelgesinde dikkat çeken detay

İstanbul Çekmeköy’de birçok sandıkta Yüksek Seçim Kurulu’nun gönderdiği seçmen bilgilerinin bulunduğu imza çizelgesindeki yazıların, parmak sürerek kolayca silinebildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili CHP’den yapılan açıklamada “Sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulmuş, şikâyette bulunulmuştur.” denildi.

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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi sürerken, İstanbul Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde birçok sandıkta dikkat çeken bir durum yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun gönderdiği seçmen bilgilerinin bulunduğu imza çizelgesindeki yazıların, parmak sürerek kolayca silinebildiği ortaya çıktı.

“SADECE BİZİM OKULDA YAŞANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Karşılaştığı durumu Twitter hesabından paylaşarak sandık görevlilerini uyaran Gizem Satik isimli vatandaş, “Bu durumun sadece bizim görevli olduğumuz okulumuzdaki sandıkta olduğunu düşünmüyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun imza çizelgesi kapalı torba ile mühürlenmiş şekilde tüm şehirlere gönderilmekte. Etrafınızda sandık görevlisi olan kişiler var ise lütfen paylaşalım yayalım.” dedi.

Yaşanan durum tutanak altına alınırken, paylaşıma yorum yapanların bazılarının benzer bir durumun aynı ilçede görevli olduğu okullarda da yaşandığını öne sürdü.

“TUTANAK TUTULUP ŞİKAYETTE BULUNULDU”

Konuyla ilgili CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunması ile silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapılmış, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulmuş, şikayette bulunulmuştur” denildi

“TONERDEN KAYNAKLANDI”

Şikayet üzerine durumu inceleyen ve bir karar yayınlayan Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu hatanın tonerden kaynaklandığını duyurdu. İlçe Seçim Kurulu karışıklığa neden olmaması için yeni liste basılmayacağını, görevlilerin dikkatli davranması hususunu da karara ekledi.

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