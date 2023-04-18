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İşe gitmeyen oğlunu öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde babası tarafından pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin K. hayatını kaybetti. Baba oğulun iş gitmeme nedeniyle tartıştıkları iddia edildi.

Yayınlanma: 11:07 - 18 Nisan 2023 Güncellenme:
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İşe gitmeyen oğlunu öldürdü

İzmir’de silahlı kavga ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri, Bayraklı Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak’taki bir eve gitti.

Adreste pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin K.’nin (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba A.M.K. (72), tüfekle ateş ederek oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre baba A.M.K. işe gitmeyen oğluyla yaşadığı tartışma sonrası cinayeti işledi. (AA)

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