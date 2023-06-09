İstanbul Barosu’ndan Can Atalay açıklaması

Milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, "Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine derhal katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkı gereğidir" dedi.

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İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç; Baro Başkan Yardımcısı Avukat Ali Gürbüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elif Çalışkan ile birlikte TİP’ten Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tutukluluğu devam eden Can Atalay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Filiz Saraç, “Meslektaşımız Av. Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine derhal katılmasının önündeki engellerin kaldırılması, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkı gereğidir” ifadelerini kullandı.

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