İstanbul’da akılalmaz görüntü! Otomobile giren hırsızlarla patates savaşı

İstanbul Bağcılar'da park halindeki otomobilin ekranını sökmeye çalışan hırsızları fark eden bir vatandaş balkondaki patatesleri hırsızlara fırlattı. Hırsızlar ise balkondaki vatandaşa aynı patateslerle karşılık verdi. Amaçlarından vazgeçmeyen hırsızlar hayalet ekranı sökerek olay yerinden kaçtı.

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Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde 2 Haziran Cuma Günü saat 03.00 sıralarında bir sokağa otomobille gelen yüzleri maskeli 4 hırsız park halindeki başka bir otomobilin camını kırdı.

Hırsızlardan biri otomobil içindeki hayalet ekran parçalarını sökmeye başladı. Diğerleri de sökülen parçaları geldikleri otomobile taşıdı.

Sesleri duyan sokak sakini Reşat Sevinçtekin balkona çıktığında hırsızları farketti. Cep telefonuyla kayda başlayıp hırsızlara seslenen Reşat Sevinçtekin daha sonra balkonda bulunan patatesleri hırsızlara doğru fırlatmaya başladı.

OTOMOBİL 10 GÜN ÖNCE SATIN ALINDI

Fırlatılan patateslere aldırış etmeyen hırsızlar otomobildeki parçaları sökmeye devam etti. Hırsızlardan bazıları da yerdeki taşları balkondaki Reşat Sevinçtekin’e attı. Hayalet ekranı tamamen söken hırsızlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

“BEN PATATES ATIYORUM O TAŞ ATIYOR”

Hırsızlarla yaşadığı anları anlatan Reşat Sevinçtekin, “Uykum kaçtı, balkondaydım o anda dışarıdan cam patlama sesi geldi. Dışarı baktım lüks bir aracın camını kırdıklarını gördüm. Bağırdım kaçacak gibi oldular ama kaçmadılar. Ne yapabilirim dedim, patatesleri attım. Baktım onlar da bana taş atıyor. Otomobilin içine giren kişi hala sökmeye devam ediyor. Bir tanesi sürekli bana taş atıyor, ben patates atıyorum o taş atıyor karşılıklı. En son araçlarına binerken büyük bir taş attılar plakalarını çekmeyeyim diye. Taş atınca ben kendimi geri çektim o sırada da araç gitti. Polisi aradım geldiler araç sahibine haber verdiler. O anda adrenalin yükseldiği için ne yapacağını bilemiyorsun tam olarak. O anda aklıma o geldi öyle mücadele edebildim” diye konuştu.

Hazar İ.ye ait olan otomobilin 10 gün önce satın alındığı öğrenildi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)