İstanbul’da ele geçirildi, piyasa değeri 4.5 milyon lira

İstanbul’da kaçakçılık suçlarıyla ilgili çalışma yapan polis, yasa dışı yollarla Türkiye'ye botoks dolgu ürünleri getiren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İki şüphelinin yakalandığı baskında piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 botoks dolgu ilacı ve 893 solüsyon ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında çalışma yapan polis, sosyal medyada, botoks ürünleri satan bazı şüphelileri belirledi.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin sattıkları ürünlerin kaçak olarak ülkeye getirildiği anlaşıldı. Sağlık Bakanlığı’ndan da izin alınmadan getirilen ürünlerin daha çok merdiven altı estetik merkezlerine satıldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

4.5 MİLYON LİRALIK ÜRÜN

Araştırmalarda, kaçak ürünlerin Bakırköy'de bir adrese depolandığı tespit edildi. Bu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 bin 44 adet botoks dolgu ilacı, 893 adet botoks solüsyonu ele geçirildi. Buradaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 4.5 milyon lira olduğu öğrenildi.

UZMANLAR UYARDI

Ele geçirilen ürünlerin Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmediğini, sahte dahi olabileceğini belirten uzmanlar; dolgu yaptıracak kişileri, güvenli ve doktor gözetiminde işlem yaptırmaları konusunda uyardı.

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