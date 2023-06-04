Son dakika… İstanbul’da park halindeki çok sayıda araç kurşunlandı

İstanbul Sultangazi'de park halindeki çok sayıda araç kimliği belirsiz bir kişiler tarafından kurşunlandı. Araçlarda hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Eski Habipler Mahallesi’ne dün gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, park halindeki çok sayıda aracı kurşunlandıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekipleri bildirdi. Ekipler yapılan incelemelerin ardından kurşun isabet eden bazı araçlar otoparka çekildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“YOL BOYUNCA ARABALARA SIKA SIKA GELİYORDU”

Aracına kurşun isabet eden Talat Kaya, “Gece uyurken silah sesi geldi. Aşağı indik. Siyah şapkalı bir kişi yol boyunca arabalara sıka sıka geliyor. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Toplamda 12 el ateş etmiş. Daha sonra biz de karakola gittik ifade vermeye. Ekipler araştırıyor” dedi. (DHA)