İstanbul’da sahte para operasyonu

İstanbul’da sahte para basan şüphelilere yönelik polis baskın düzenledi. Operasyonda, sahte banknotlar halinde 2 milyon 300 bin dolar, 108 bin euro ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sahte para ürettip ve piyasaya süren şüphelileri belirledi. Yapılanan araştırmalarda şüphelilerin Esenyurt'ta bir adreste olduğu anlaşıldı.



17 BİN 100 SAHTE BANKNOT

Çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 100′ lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin dolar, yine 100′ lük banknotlar halinde 68 bin euro, 50′ lik banknotlar halinde 40 bin euro para ele geçirildi.

YABANCI UYRUKLU 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen yabancı uyruklu 3 şüpheli de tutuklandı.

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