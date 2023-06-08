İstanbul’un göbeğinde bıçakla birbirlerine böyle saldırdılar

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki kişi, kavga sırasında birbirlerine bıçak salladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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İstanbul Fatih'te geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İddialara göre, Cezayir uyruklu 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Gençler yanında taşıdığı bıçakları çekerek birbirlerine sallamaya başladı. Olay vatandaşların araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

“GÖÇ İLE KATI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLMEDEN…”

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyen Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “Sn. @memetsimsek, bu görüntüler az önce İstanbul, Fatih ilçemizden geldi. İddiaya göre kavga iki Cezayir uyruklu kişinin arasında yaşandı. Size ısrarla soruyorum, göç ile katı bir şekilde mücadele edilmeden ekonomi nasıl düzelecek?” diye sordu.