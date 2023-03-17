İYİ Parti seçim kampanyasını başlattı: Birlikte Kazanacağız

İYİ Partinin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kampanyalarına "Birlikte Kazanacağız" ve "Tarih Yazacağız" sloganlarıyla start verdi.

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İYİ Partinin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik kampanyası başladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 2023 seçimlerine yönelik kampanyada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakını cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı “Birlikte Kazanacağız” sloganıyla kullanılıyor.

Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile fotoğrafı da “Tarih Yazacağız” sloganıyla billboardlarda yer aldı.

Televizyon kanallarında yayımlanan ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya videolarında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “millet iradesi” vurgusu yer alıyor.

Videoda ayrıca, Akşener’in 31 Mart 2019’daki Mahalli İdareler Genel Seçimi’ndeki şehir ziyaretleri, 2020’den itibaren yürüttüğü esnaf gezileri, Saraçhane konuşması, İmamoğlu ve Yavaş’la yaptığı deprem bölgesi ziyaretleri ile Millet İttifakı’ndaki diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüntülerine de yer veriliyor.