İYİ Parti’nin zam protestosunda ortalık karıştı

İYİ Parti’nin ülke genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı zam protestosuna Bursa İl Teşkilatı da Şehreküstü Meydanı’nda yaptığı benzin bidonlu eylemle katıldı. Polis, benzin bidonlarının AKP il binasına bırakılmak istenmesine izin verilmeyince arbede yaşandı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da, AKP hükümetinin akaryakıt zammını protesto eden İYİ Partililer, AKP il binası önüne temsili benzin bidonu bırakmak isteyince ortalık karıştı. Polis ile partililer arasında arbede yaşandı.

PARTİ YÖNETİCİSİ YARALANDI

Yaşanan arbedede İYİ Parti Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş polis tarafından tartaklanırken, Parti yöneticilerinden Şaban Aksoy başından yaralandı.

“ELİNİZDEKİ BOMBA DEĞİL, BİDON”

Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, emniyet güçlerinin müdahalesini kınarlarken, “Vatandaşın demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez. Kaldı ki biz milletvekili sıfatımızla orada zam protestosuna destek vermek amaçlı bulunuyoruz. Elimizdekiler bomba değil, içi boş benzin bidonu ve bunu polis arkadaşlar biliyor. Ama emri kimin verdiğini biliyoruz. Sayın Vali'ye buradan sesleniyoruz. Devlet yalakalığı kabul etmez ve hiç bir üst düzey devlet adamına da iktidara yalakalık yakışmaz. Bu iktidarın beceriksiz ve insafsız yönetiminden kaynaklanan zam politikasına karşı direnmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundular.

“POLİS MÜDAHALESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ”

İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu da, “AK Parti’ de İYİ Parti de aynı konuna tabi olarak kurulan iki demokratik partidir. İktidarda olması ona hiç bir ayrıcalık katmaz. İYİ Parti de milletin muhalefet görevi verdiği bir partidir ve acımasız zamlara karşı demokratik protesto hakkını kullanmıştır. AK Parti'yi değil, İYİ Parti'yi ve diğer partileri de koruyup kollamakla görevlidir. Bursa Valisi'nin dikkatine sunarız. Polisin gereksiz yere olay çıkmasına neden olan lüzumsuz müdahalesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

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