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Kadın doktor çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktor Melek B.'yi bıçaklayarak öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti. Çiftin anlaşmazlık yaşadığı boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü.

Yayınlanma: 16:32 - 13 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kadın doktor çalıştığı hastanede eşi tarafından öldürüldü

Küçükhasbahçe Mahallesi 5. No’lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi’ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B’yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü. (AA)

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