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Kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü

Karaman'da tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren Emine Y tutuklandı, eşi E.Y.'ye ise ev hapsi verildi.

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Kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü

Kazımkarabekir ilçesi yakınlarındaki Hacıbaba Dağı’nda çadırda hayvancılıkla uğraşan Emine Y. (24), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınbiraderi İbrahim Y’yi (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Emine Y. (24) ile eşi E.Y.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Emine Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi E.Y’ye ev hapsi verildi. (AA)

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