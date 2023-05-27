Kılıçdaroğlu’na bir engel daha

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün EYT mağdurlarına yönelik SMS'nin BTK tarafından engellendiğini duyurmuş ve mesajını sosyal medyadan paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu bugün de çiftçilere yönelik mesajının engellendiğini duyurdu.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, dün Twitter’dan paylaştığı videoda, EYT hakkında vatandaşlara gönderdiği SMS’nin BTK tarafından engellendiğini söyledi.

“NE İSTİYORSUN BU ÜLKEDEN KORKAK ADAM?”

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın” dedi. İkinci paylaşımında da Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, “Bir korkak yüzünden ülke gidiyor, seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden korkak adam?” dedi.

“HAYDİ BU MÜJDEYİ TÜM ÇÇİFTÇİLERİMİZE ULAŞTIRALIM”

Kılıçdaroğlu bugün Twitter’dan paylaştığı mesajda ise çiftçilere yönelik mesajının engellendiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım” dedi.

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