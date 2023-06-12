Kızlarını öldürmekle suçlanan anne-baba konuştu: Elim tenine değdi, buz gibiydi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki kızları Gamze Sakallıoğlu’nun ölümünün ardından, cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanan anne Turcen ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Anne-babanın kızlarının öldüğü geceyi ve sabahında yaşananları anlattı...

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşayan 17 yaşındaki kızları Gamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından, cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanan anne Turcen ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Sanıkların yanı sıra, Sakallıoğlu çiftinin kızları Fatma Köse, Zahide Mıstık ve oğlu Mefar Sakallıoğlu ile birlikte taraf avukatları katıldı.

“EŞİMİN ‘GAMZEM ÖLMÜŞ’ ÇIĞLIĞIYLA UYANDIM”

Duruşmada mahkeme heyetinin olay gününe ve olaya ilişkin sorduğu sorular üzerine baba Sakallıoğlu, ifadesinde şunları söyledi:

“Suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojim bozuk olduğu için uyku düzenimi etkiliyor o yüzden uyumadan önce uyku ilacı kullanıyorum. Ben uyumadan önce kızım yanıma geldi bana sarıldı, yanıklarımdan öptü. Ben kızımdan önce uyudum. Kızım gittikten sonra biraz telefonla oyalandım ve uykum gelince telefonu, gözlüğümü bıraktım.

Eşim o sırada akşamdan misafirlerimiz olduğu için dışarıya bardakları yıkamaya çıkmıştı. Uyuduğum sırada yüksek ses ve bağırtı olursa uyanabilirim. Sabah eşimin çığlığıyla uyandım. Eşim, ‘Gamzem ölmüş’ diye bağırıyordu.

Ben odaya gittiğimde kızım sırt üstü, kafası sola yatık bir şekilde yatıyordu. Yatağında telefonu vardı ben de telefonu aldım odama götürdüm. Eşim ağlıyordu, ben eşime ‘biladerime haber ver’ dedim, ben de jandarmayı aradım.

Kızımı kimin öldürdüğünü bilmiyorum, keşke bilsek. Normalde kızım hep kendi odasında uyurdu. O gece Gamze, abisi ve gelinimizin uyuduğu odada yattı. Ben parmak izi kalır diye kızıma dokunmadım. Kızımın boynunun sağ tarafında kızarıklık olduğunu gördüm.

İlk etapta kızımın kalp krizi geçirdiğini düşündüm. Ambulans geldiğinde hava soğuk olduğu için sobayı yaktım. Beraatımı talep ediyorum”

“ELİM TENİNE DEĞDİ, BUZ GİBİYDİ”

Anne Turcen Sakallıoğlu, mahkeme heyeti ve hem sanık hem de müşteki avukatlarının sorularını cevapladı.

“Hiçbir şeyden haberim yok, sabah kızımın ölüsünü buldum” anne Sakallıoğlu ifadesinde şunları kaydetti:

Eşimin söyledikleri doğrudur. Uyumadan önce eşimin içtiği uyku ilacından ve ağrı kesici aldım. Karnıma sancı girdi, gece sabaha karşı tuvalete kalktım. Kızım işe gidecekti, uyuya kaldığını düşündüm ve normalde uyuduğu odada olmadığını gördüm. Daha sonra diğer odaya baktım.

‘Kızım Gamze, geç kalacaksın işe gideceksin, ölü uykusuna mı yatıyorsun’ diye seslendim. Kızımın sadece saçlarının az bir kısmı görünüyordu, üstü kapalıydı. Ayak kısmından dürttüm kalkmasını istedim.

Tepki vermeyince yan tarafından dürttüm, yine de kalkmadı. Üzerindeki battaniyeyi hemen çektim. Yüzüstü yatıyordu. Kızımı çevirince nefes verir gibi bir ses çıktı. Elim tenine değdi, buz gibi olduğunu anladım. Çığlık atarak, şoka girdim.

Korktuğum için dışarı çıktım, eşimin yanına gittim. Eşime jandarmayı araması için Mumcular Jandarma Karakolunun numarasını verdim ve ben de eşimin kardeşi Erdal'a haber vermek için evden ayrıldım. Ben beraatımı istiyorum. Hem kızımın acısını çekiyorum, hem de hapis yatıyorum”

HASTANEDEN RAPOR İSTEYEN MAHKEME TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti sanık ve müşteki avukatlarını dinledikten sonra, Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tanıkların dinlenmesi, Turcen Sakallığlu'nun cezaevinde bir olaya karışıp karışmadığı ve her iki sanığın da Bodrum Devlet Hastanesi ile Aydın Atatürk Hastanesi'nde psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin müzakere yazısının yazılmasına ve diğer tanıkların gerek SEGBİS, gerekse de mahkemeye gelerek dinlenmesine karar vererek duruşmayı 14 Eylül tarihine erteledi.

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