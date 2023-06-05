Köyde 6 farklı noktada anda yangın çıktı

Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangında 1 ev, 1 traktör ile 5 ahır yandı. 13 büyükbaşın da öldüğü yangında, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

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Karalar köyünün 6 farklı noktasında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler, Sivas Belediyesi’nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü.

Tuncer Pürlü’ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü’e ait 5 ahır yandı, 13 büyükbaş da öldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, ekipler kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

“KUNDAKLAMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile köyde incelemede bulundu.

Vali Şimşek, yaptığı açıklamada yangının saat 05.00 sıralarında 6 farklı noktada meydana geldiğini belirterek, “İhbar üzerine başta itfaiye ekiplerimiz, jandarma ve sağlık ekiplerimiz köye intikal etti. Yangını kısa sürede söndürdüler. Maalesef bu yangın neticesinde 15 büyükbaş telef oldu, 1 traktör ve 1 ev zarar gördü. Yangının 6 farklı noktada ve 5 ahırda çıktığı tahmin ediliyor. Soruşturma başlatıldı. 6 farklı noktada çıkması nedeniyle kundaklama ihtimali değerlendiriliyor” dedi. (DHA)