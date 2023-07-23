İstanbul’da feci kaza! İki arkadaş hayatını kaybetti
İstanbul Küçükçekmece, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önce bariyerlere ardından ise meyve yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucunda otomobil içerisinde bulunan sürücü Mecit Yıldırım (20) ile Uğur Torlak (25) hayatını kaybetti.
Küçükçekmece D-100 Karayolu’nda saat 06.00 sıralarında Mecit Yıldırım’ın(20) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere ardından ise meyve yüklü kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak (25) otomobil içerisinde sıkıştı. Kamyonet sürücüsü ile çevredeki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlakın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mecit Yıldırım ve Uğur Torlakın cansız bedenleri inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza sebebiyle D-100 Edirne yönünde yoğun trafik oluştu. (DHA)