Lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: 14 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen işçi servisinin sürücüsü ile araçtaki 13 işçi yaralandı.

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Kaza, Susurluk- Bandırma karayolu Ümiteli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tavuk üretim tesisinde çalışan işçilerin taşındığı, Salih Işık yönetimindeki servis minibüsü, Ümiteli Kavşağına giriş yaptığı sırada lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

Kazada sürücü Salih Işık ile minibüste bulunan 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Susurluk ve Bandırmada bulunan hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Salih Işıkın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, 13 işçinin sağlık durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından servis minibüsü çekici yardımıyla kaldırılırken, inceleme başlatıldı. (DHA)