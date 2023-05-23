Maçka Parkı çevresinde toz tepkisi! Hem sağlığı hem doğayı tehdit ediyor

Şişli'deki Maçka Parkı'nın yanında bulunan beton fabrikasından etrafa saçılan toz hem insanları hem de doğayı tehdit ediyor. Araçları toz altında kalan, sağlıklarının etkilendiğini belirten çevre sakinleri şikayette bulundu.

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Harbiye Mahallesi’ndeki Maçka Demokrasi Parkı içinden geçen Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan beton fabrikasında etrafa saçılan toz hem insan sağlığını hem de doğayı tehdit ediyor. Çevresinde Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş stadı, oteller ve yerleşim yerlerinin bulunduğu beton fabrikası nedeniyle Maçka Parkı’na temiz hava almaya gelenler adeta toz soluyor. Etraftaki otomobil ve ağaçların üstünde katman oluşturan toz tehlikenin boyutunu ortaya koyarken, fabrikadan yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülendi.

“FABRİKANIN BURADA OLMASI ÇOK YANLIŞ, KANSEROJEN ÜRETİYOR”

Çevre sakinlerinden Memduh Zorlutuna, “Burada doğdum ben, her zaman gelirim buraya. Bugün hava lodos, lodosla birlikte o bütün toz bizim üstümüze getiriyor. Burada bunun olması çok çok yanlış, poyraz estiği zaman da tam tersi denize doğru gidiyor orada oturanlar zarar görebilir. Kanserojen üretiyor. Fabrikada olsanız maske takacaksınız, kendinizi koruyacaksınız ama burada koruyamıyorsunuz” dedi.

Zorlutuna, “Herhalde 5-6 sene oldu sonra bu fabrikayı kurdular oraya. Yani şehrin göbeğinde ne kadar yanlış bir şey. İstanbul’umuz çok büyük, bunu dışarıya yapabilirlerdi. Çok zararlı, ben çok karşıyım bu işe. Park yavaş yavaş ölüyor. Bizim, bizden sonraki neslimizi düşünmemiz lazım, çocuklarımız buraya gelecekler temiz hava alacaklar” diye konuştu.

“ŞEHRİN DIŞINDA OLSA GÖRÜNÜM OLARAK DA ÇİRKİNLİK OLMAZDI”

Şenol Kara ise, “Beşiktaş’ta bu tarz bir yeri pek görmedim, bir tek burada var. Ara sıra buraya geliyorum. Şehrin dışında olsa görünüm olarak da çirkinlik olmazdı. Vatandaşlar toza maruz kalıp, astım, bronşit olanlar, hasta olanlar zor durumda kalıyorlar. Bu gibi yerde, yaşlıların çocuklar var bebekler var daha dikkat etmek gerekiyor tabii” dedi.

TESİSİ İŞLETEN FİRMADAN “FAALİYET YASAL MEVZUATA UYGUN” AÇIKLAMASI

Tesisi işleten özel firma Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Bahse konu Dolmabahçe Tesisimiz; Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:7 Şişli/İstanbul adresinde Makyol Eze İş Ortaklığı tarafından “İstanbul Geneli Yol, Kavşak ve Altyapı” işi kapsamında “Dolmabahçe Tünel Bağlantı Kavşağı, Dolmabahçe-Levazım Bağlantısı Kavşağı İnşaatı” işine hazır beton sağlamak için geçici olarak faaliyet göstermektedir.

*İlgili tesisimiz için İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden ÇED Görüş Yazısı ve Çevre İzin Lisans Belgesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden atık su görüş yazısı alınmıştır. Tesisimizin çevreye toz ve gürültü konularında etkilerini takip etmek amacıyla ilgili mevzuatlarda belirlenen aralıklar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından atanan laboratuvarlar akreditasyon çerçevesinde gerekli ölçümleri yapmaktadır.

*Anılan projeye ilişkin olarak şirketimiz tarafından yürütülen faaliyet, çevrenin korunmasına dair tüm yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tesis hakkında ilgili kurulların izni kapsamında çalışan özel bir tesis olduğunu, çevre ve atık denetimlerinin ise Çevre Koruma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği bilgisini verdi. (DHA)

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