Mansur Yavaş’tan Soylu’ya LGBT yanıtı: Maşallah çok zengin fantezileri var

Millet İttifakı'nın Mersin buluşmasında sahneye çıkan Mansur Yavaş, "Ben bunların LGBT karnesini açıyorum" diyerek sık sık 'LGBT, erkek erkeğe, kadın kadına evlilik' vurgusu yapan İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt verdi...

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin'de halkla buluştu.

Kürsüye ilk olarak çıkan Mansur Yavaş’ın hedefinde konuşmalarıyla tepki çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı.

Yavaş, sık sık eşcinsel evlik vurgusu yapan Soylu’ya yanıtında “Ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Sayın İçişleri Bakanı, ‘Bunlar gelirse erkekle erkekle, insanla hayvan evlenecek’ diye sürekli fantezilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantezileri var.” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİ SÜREKLİ ÇİRKİNLEŞTİRDİLER”

Yavaş konuşmasında şunları söyledi:

* 2019 seçimlerinde Ankara'da çok iftira attılar. Siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Seçime girerken biraz milliyetçilik, biraz da muhafazakarlık sosuna ihtiyaç duyuyorlar. Lüks villaların, lüks hayatların konuşulmasını istemiyorlar. Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar.

* TRT gibi bir devlet kurumunda Sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor, Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet!

“85 YAŞINDAKİ KARAMOLLAOĞLU’NU LGBT’Cİ İLAN ETTİLER”

* En son 85 yaşındaki Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu LGBT’ci ilan ettiler. Sürekli ‘Bunlar LGBT’ci’ diyorlar. Aslında kötü bir şey söylemek istiyorlar. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi değil mi?

* Ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Sayın İçişleri Bakanı, “Bunlar gelirse erkekle erkekle, insanla hayvan evlenecek” diye sürekli fantezilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantezileri var.

“SOYLU DÖNEMİNDE LGBT OTELİ AÇILDI”

* Türkiye’de 2002’den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş, bu hükümet zamanında. Bunlardan yedisi Soylu döneminde kurulmuş.

* LGBT oteli açılmış, Müslüman eşcinseller derneğine de izin vermişler. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz ama bunu bizlere hakaret etmek amacıyla söylüyorlar.

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